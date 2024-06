Inter, offerta al Betis per il giovane Alex Perez | Marotta vuole il classe 2006

L’Inter ha presentato la prima proposta ufficiale al Betis Siviglia per prendere Alex Perez in prestito con diritto di riscatto. Il giovane talento della difesa classe 2006, cresciuto felicemente nel club andaluso può dirsi pronto al salto definitivo. Per intavolare una trattativa tradizionale, potrebbe volerci davvero poco tempo vista l’ampia disponibilità di tutte le parti. Alex Perez entrerebbe in partenza nella lista della prossima Primavera allenata da Andrea Zanchetta, ma con un piede in mezzo già in prima squadra.

L’Inter propone un prestito con diritto di riscatto, il Betis chiede 3 milioni di euro

Una stagione di “prova” con i grandi servirà a capire se fare l’ultimo passo in via definitiva: in fondo, considerando i veterani del reparto, Acerbi e De Vrij, servirà presto aggiungere giovane talento accanto ai vari Bastoni-Bisseck-Pavard. L’idea, scrive il quotidiano rosa, non a caso, è quella di un prestito con un diritto di riscatto ed è proprio su questa quota che si negozierà nei prossimi giorni: la proposta nerazzurra pervenuta a Siviglia è ben inferiore ai 3 milioni chiesti. In ogni caso, servirà un passaggio intermedio tra Perez e il Betis: arriverà un rinnovo “tattico” del contratto che al momento scade nel 2025.