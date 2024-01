Inter, è fatta per il rinnovo di Lautaro

Lautaro Martinez, oltre ad essere un simbolo e un capitano, sta vivendo una straordinaria stagione sia sul campo che fuori. Ad Appiano Gentile il suo impegno e la sua leadership sono stati paragonati a quelli di Javier Zanetti, il che rende il suo imminente rinnovo di contratto un processo quasi indiscutibile. L’annuncio ufficiale dovrebbe avvenire a breve, probabilmente subito dopo la chiusura della finestra di mercato di gennaio.

Inter, i dettagli del rinnovo di Lautaro

La trattativa per il rinnovo è stata relativamente veloce, poiché entrambe le parti sembrano concordare sulla sua importanza per la squadra. I dettagli del contratto, attualmente in fase di redazione, includeranno un ingaggio di 8 milioni di euro annui e una nuova scadenza contrattuale nel 2028, fissata a 10 anni dal suo arrivo a Milano