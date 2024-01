Inter, Lautaro suona la carica: “La Supercoppa solo una tappa, vogliamo lo scudetto”

Dopo il gol determinante nella finale di Riad contro il Napoli, Lautaro Mártinez non si accontenta. Il bomber argentino ha raggiunto Bobo Vieri al 9° posto dei marcatori all-time dell’Inter, ma il suo vero obiettivo è la seconda stella. “Non dobbiamo abbassare la tensione, questa era solo una tappa del percorso”.

Il Toro: “Ora testa alla Fiorentina”

Il capitano nerazzurro continua: “Adesso dobbiamo pensare alla trasferta a Firenze, è troppo importante per la classifica”. Sul testa a testa in campionato dichiara: “È fondamentale restare sul pezzo in tutte le partite, dobbiamo pensare alla squadra e non a noi stessi, e non avremo nulla da temere”.