Inter, dopo Lautaro pronto il rinnovo di un altro big | Ecco di chi si tratta

Il mercato dell’Inter appare chiuso sui colpi in entrata, ma sui rinnovi è tutt’altro che aperto. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club ora si vuole focalizzare solo su questo e dopo il rinnovo di Lautaro sarebbe già pronto il rinnovo di un altro big.

Inter, dopo Lautaro tocca a Barella

La firma sul rinnovo del capitano Lautaro Martinez dovrebbe arrivare a ridosso della sfida contro la Juventus. Mentre per quanto riguarda gli altri, davanti a tutti c’è quello di Nicolò Barella. L’idea del club è quella di finalizzare il tutto entro primavera, ma intanto ciò che è più importante per l’Inter e per i suoi tifosi, è che per il prolungamento del proprio leader fino al 2028 è tutto fatto.