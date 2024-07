Inter, e se arrivasse il quinto attaccante? | Dietro resta viva l’ipotesi Hermoso

E’ un mercato iniziato col botto quello dell’Inter, dopo i colpi che portano i nomi di Martinez, Zielinski e Taremi. E non è finita qua però perchè i nerazzurri potrebbero non fermarsi qui visto che hanno bisogno sia di un’altra punta che di un difensore che magari scali le gerarchie in difesa.

Inter, per la difesa c’è Kiwior?

Questo è quanto riportato da Alfredo Musmarra sul suo canale Youtube QSVS: “Ci sono altri profili ora per la difesa dell’Inter. C’è Kiwior, che ha più esperienza internazionale di Cabal, c’è Bijol dell’Udinese, un altro profilo che solletica molto Marotta e Ausilio ed è più pronto rispetto a Cabal. Ma il numero uno sarebbe chiaramente Hermoso. Comunque, non c’è fretta”.

“Attacco? Non escludo l’arrivo di una quinta punta, un nome utile anche per le liste, importanti per il club. Pertanto, se fosse il Bonazzoli della situazione, perché no? Uno che quando entra lo fa a 2000 all’ora”.