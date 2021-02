Inter eliminata, fuori da tutte le coppe

A Torino finisce a reti inviolate, ma a passare è la Juventus. Bianconeri in finale e l’Inter che viene eliminata anche dalla Coppa Italia. Flop Lautaro e Lukaku, mai pericolosi in 90 minuti. A fine gara Antonio Conte è amareggiato per il risultato finale.

Antonio Conte: “Abbiamo pagato l’andata”

Il tecnico dell’Inter parla ai microfoni di Rai Sport in seguito all’eliminazione dalla Coppa tricolore, afferma: “Avremmo dovuto concretizzare di più. E’ un peccato perché nei 180 minuti si sono viste due squadre che hanno combattuto fino alla fine, ma abbiamo pagato dazio per i regali dell’andata che abbiamo fatto”. L’allenatore dell’Inter continua: “Abbiamo provato fino alla fine a fare gol, perché con una rete la Juventus sarebbe andata ancora più in difficoltà. Abbiamo provato in tutti i modi a ribaltare i risultati, ma non ce l’abbiamo fatta. Si sbaglia, impareremo dagli errori e ripartiremo”. Tutti si aspettavano qualcosa in più da Lukaku, mai pervenuto in gara, Conte dichiara: “Non era una gara semplice. Romelu non è al 100%, ma anche oggi ha dato il massimo”. Adesso tutta la concentrazione e le forze nerazzurre si concentrano sull’unico obiettivo rimasto: il campionato. Al riguardo Conte dice: “Abbiamo disputato tutte le competizioni per arrivare fino alla fine, dobbiamo lavorare per essere dove vorremmo essere ma ancora non ci siamo. Il percorso è iniziato e vediamo di ricominciare, ma l’Inter ha riacquistato credibilità e fa paura agli avversari come oggi ha fatto paura alla Juventus”.