Inter, filtra pessimismo sul rinnovo di Dumfries | Idea scambio con il Manchester United

Il futuro di Denzel Dumfries continua a rimanere un punto interrogativo. Nonostante fino a ieri le intenzioni dell’esterno olandese sembrassero essere quelle di siglare un nuovo contratto con l’Inter per rimanere legato ai neroazzurri oltre il 2025, nella notte queste certezze sembrano essere crollate, e nella prossima stagione l’ex PSV potrebbe non vestire più la maglia neroazzurra.

Inter, ipotesi scambio con Wan-Bissaka

Negli scorsi giorni si era infatti parlatto di un possibile interesse da parte di Marotta per l’esterno del Manchester United Aaron Wan-Bissaka, che avrebbe pensato all’inglese come rinforzo a parametro zero per la prossima stagione essendo in scadenza anche lui nel 2025, e considerato l’interesse manifestato dai Reds per Dumfries, dall’Inghilterra filtra del pessimismo circa la permanenza dell’olandese all’Inter, che dovrebbe presto ricevere una richiesta di scambio alla pari per ottenere Wan Bissaka già quest’estate.

Ecco quanto riportato dal Corriere dello Sport: