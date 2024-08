Inter, Biasin annuncia: “Il rinnovo di Dumfries è solo da formalizzare. Escludo totalmente lo scambio Chiesa-Frattesi “

Tramite il canale Youtube di IotifoInter, Fabrizio Biasin ha parlato dell’accordo tra Inter e Denzel Dumfries per il rinnovo e la situazione legata a Federico Chiesa.

Biasin su Dumfries e Chiesa

Le sue dichiarazioni: “È stato trovato un accordo con Dumfries per un nuovo contratto vicino ai 4 milioni a stagione, qualcosa meno. È solo da formalizzare”. E su Chiesa: “Sono uscite voci incontrollate. Una di queste la escludo totalmente, ovvero quella che si stia ragionando su uno scambio con Frattesi. Ho chiesto in società e mi hanno risposto: ‘Non ci è mai passato per il cervello’. Diverso il discorso se Chiesa dovesse andare a scadenza l’anno prossimo: in quel caso l’Inter ci farebbe più di un pensiero, pure due”.