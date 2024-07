Milan, ancora distanza per Emerson Royal: Manchester United avvisato

Caccia al terzino destro per il Milan: considerata la situazione legata al rinnovo di Davide Calabria, i rossoneri vorrebbero cautelarsi. All’inizio si è parlato di Tiago Santos, lanciato al Lille proprio da Fonseca, ma il preferito della dirigenza rossonera è Emerson Royal: profilo ancora piuttosto giovane (classe ’99) e d’esperienza. La distanza col Tottenham è però ancora piuttosto importante, motivo per il quale il Milan si sarebbe iniziato a guardare intorno valutando delle alternative valide sulle quali andare eventualmente a puntare.

Milan, distanza e concorrenza per Emerson Royal: Wan-Bissaka nuovo obiettivo e non solo

Nonostante l’accordo di massima fra il calciatore ed il club, il Tottenham non si muove dalla valutazione di 25 milioni di euro che fa del calciatore. Questo avrebbe portato il Diavolo a valutare un’alternativa, che a sorpresa potrebbe arrivare addirittura da Manchester, visto che la dirigenza rossonera avrebbe messo nel mirino Aaron Wan-Bissaka del Manchester United e Issa Kaboré del Manchester City. Come riporta La Gazzetta dello Sport, entrambi gli esterni di difesa potrebbero essere una soluzione allettante per la fascia del Milan, con il secondo che addirittura sarebbe anche già stato proposto dal suo entourage.

In più il Milan non è solo nella corsa per Emerson Royal: mentre con il Tottenham non si è ancora riusciti a trovare una quadra sul prezzo del cartellino di Emerson Royal, sul quale nel frattempo si sarebbe fiondato anche l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo. Stando a La Gazzetta dello Sport, il noto club clausola avrebbe proposto al brasiliano un contratto faraonico, che potrebbe mettere in seria discussione l’accordo precedentemente raggiunto fra il Milan ed il calciatore. La situazione dunque ora si infittisce, con il Diavolo che si ritrova davanti ad un bivio: insistere o lasciare la presa.