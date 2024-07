Milan, Calabria: “Non vediamo l’ora di conoscere Fonseca. Sono sicuro che faremo molto bene”

Il capitano del Milan Davide Calabria ha parlato ai microfoni di Milan Tv all’inizio del raduno per preparare la prossima stagione. Oggi Fonseca si è presentato alla stampa, e il capitano rossonero non ha risparmiato delle parole sul suo nuovo allenatore. Ecco le sue dichiarazioni.

Milan, Calabria: “La seconda squadra una cosa positiva”

“Sempre bello ritrovare i compagni, ma anche nuovi ragazzi giovani che si aggregano. Aspettiamo poi quelli che adesso stanno facendo l’Europeo e che hanno appena concluso. L’emozione è sempre tanta”.

Ripartirete da un nuovo allenatore come Fonseca.

“Fa parte di questo gioco. Non vediamo l’ora di conoscerlo: ci siamo salutati prima con lo staff e tutti. Piano piano impareremo a conoscerlo meglio e daremo il meglio. Sono sicuro che faremo molto bene”.

Da ora in avanti avrete anche una seconda squadra, Milan Futuro. Che effetto le fa?

“Penso sia una cosa positiva e che fosse una cosa da fare. Credo che sarà molto utile per i ragazzi perché il salto dalla Primavera alla Prima Squadra è abbastanza importante: in pochi possono farli”.