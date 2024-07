Emerson Royal apre al Milan: “E’ un riferimento per tutti noi brasiliani. Non voglio più sedermi in panchina”

Il tecnico ex Milan aspetta i primi acquisti

“Voglio giocare con continuità, non voglio sedermi sempre in panchina. Sono sempre stato un professionista ma ho anche detto all’allenatore degli Spurs che voglio giocare, altrimenti devo valutare altre opzioni. AC Milan? È un riferimento per tutti i brasiliani”.

Emerson Royal: “Voglio giocare con continuità”

Sono queste le parole a Globo di Emerson Royal, terzino in uscita dal Tottenham e che tanto piace alla squadra di Fonseca, che è a caccia di rinforzi in vista del prossimo campionato. Fofana, 1-2 attaccanti e un terzino sinistro le priorità dell’allenatore portoghese ex Roma.