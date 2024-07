Milan, monitorato Yazici: l’ex Lille svincolato potrebbe tornare da Fonseca

Yusuf Yazici può essere un'occasione a parametro zero per il Milan

Il Milan pensa anche a opportunità che può riservare il mercato. Uno dei nomi è Yusuf Yazici giocatore del Lille che lo scorso anno è stato allenato proprio da Paulo Fonseca in Francia. Il turco è svincolato e dopo l’esperienza al Lille sul quale nell’ultima stagione ha fornito 12 gol in 42 presenze pensa a sbarcare in un’altra squadra e per il Milan può essere una seria opportunità.

Milan, valutazioni in corso della dirigenza per Yazici

Su Yazici c’è anche l’interesse del Fenerbahce come rivela la Gazzetta dello Sport, ma per la dirigenza rossonera potrebbe essere un’occasione da non farsi sfuggire. Il club con Fonseca sta facendo le attente valutazioni se prendere in considerazione la situazione, per rinforzare ulteriormente il reparto offensivo.