Roma, Ghisolfi sfida il Milan per Tiago Santos | La situazione

La Roma sta cercando il profilo adatto per rinforzare la corsia di destra. Karsdorp non fa più parte del progetto mentre Celik e Kristensen non convincono per un posto da titolare. Ghisolfi ha individuato un terzino di prospettiva per il futuro che gioca nel Lille: si tratta di Tiago Santos, classe 2002 portoghese.

Roma e Milan puntano il terzino del Lille

Il club francese valutano il proprio tesserato circa 15 milioni di euro e Roma e Milan sembrano essere le squadre più interessate al giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per intavolare una trattativa e capire la sostenibilità dell’operazione.