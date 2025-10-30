Inter, Frattesi vicino all’addio: nel 3-5-2 di Chivu continua a non trovare spazio

Davide Frattesi è a un nuovo bivio per il suo futuro. Con l’arrivo di Cristian Chivu all’Inter, l’ex Sassuolo ha di nuovo poco spazio. Il centrocampista potrebbe presto dire addio ad Appiano Gentile e trasferirsi in bianconero dove potrebbe diventare un nuovo pupillo di Luciano Spalletti alla Juve.

Inter, i dubbi di Frattesi: il centrocampista verso la Juve

Mentre Chivu ha preso in mano l’Inter e l’ha modellata a sua immagine, e funziona alla grande in Serie A, c’è chi inizia ad avere un po’ di mal di pancia. Lo scenario sul ruolo di Frattesi era chiaro già la scorsa estate: se fosse rimasto Simone Inzaghi in panchina, il giocatore avrebbe detto addio all’Inter. I rapporti con il tecnico di Piacenza erano logori e soprattutto lui e il suo entourage chiedevano maggiore minutaggio e un posto da protagonista.

L’arrivo di Chivu ha convinto il centrocampista a restare, ma le cose non sono cambiate più di tanto, anzi sembrano essere peggiorate per l’ex Sassuolo. Anche nell’ultimo match contro la Fiorentina, in una partita che a un certo punto i nerazzurri hanno dominato in lungo e in largo, Frattesi ha avuto di fatto solo i minuti di recupero a disposizione e un paio di palloni giocabili.

Intanto Frattesi piace a Spalletti e già a gennaio si potrebbe concretizzare uno scambio con la Juve. Mentre la Juve potrebbe tornare con forza sul ragazzo, ai prezzi imposti dall’Inter, la cessione di Koopmeiners potrebbe aiutare, in uno scambio tra centrocampisti che potrebbe essere favorevole per il suo gioco alla Juve.