Inter, Frattesi vuole giocare di più: l’Inter lo sa da tempo e prova ad accontentarlo

L’uomo della nazionale ma non del club. Un classico, ma che questa volta fa riflettere: Davide Frattesi è il capocannoniere della Nazionale di Luciano Spalletti, eppure è altresì lontano da porsi in pianta stabile tra i titolari dell’Inter di Inzaghi. Cruciale il suo ruolo da subentrante per lo scudetto dell’anno scorso, ma a maggior ragione continuare un altro anno da 12esimo uomo potrebbe stargli stretto. L’ex Sassuolo vuole giocare di più e come sottolinea la Gazzetta dello Sport questo l’Inter lo sa già da quest’estate.

Inter, Frattesi chiede spazio: l’Inter dopo il “no” alla Juve di questa estate è pronta a goderselo

Durante gli Europei l’agente del giocatore, Beppe Riso, “ha fatto sapere che il suo assistito non era poi così contento del minutaggio concesso”. L’anno scorso le partite da titolare erano state solo 11 in tutte le competizioni. Per l’Inter però Frattesi è fondamentale e lo ha dimostrato coi fatti: “La Juve ha chiesto Frattesi ricevendo un no sdegnato dai nerazzurri”. Il club ha ricevuto e al rientro dalla sosta la mezzala è pronta a spiccare il volo anche all’Inter: calcolando anche gli innumerevoli impegni dei nerazzurri, tra Champions League nuova e Mondiale per Club.