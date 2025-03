Inter: game set and match, batte l’Atalanta e mette le mani sullo scudetto

Inter, mini fuga scudetto

L’Inter batte in una prova di forza l’Atalanta e mette le mani sul secondo scudetto consecutivo, considerando anche lo scialbo pareggio del Napoli a Venezia. Partita bella e combattuta, ma nell’uno contro uno l’Inter è andata a nozze ed ha vinto fisicamente quasi tutti i duelli, nel finale espulsi Ederson per una doppia ammonizione per proteste forse eccessiva, e Bastoni. L’Inter nel primo tempo coglie un clamoroso palo con Thuram in contropiede con il pallone che coglie il palo interno ed esce. Nella ripresa arriva subito il vantaggio della squadra di Inzaghi con Carlos Augusto che di testa servito da Barella batte Carnesecchi. Lautaro raddoppia, ma la rete viene annullata per un fallo dell’argentino, poi lo stesso centravanti in contropiede segna il raddoppio con un bel diagonale. Zappacosta ci prova nel finale con un diagonale, ma il pallone esce di poco. L’Inter batte l’Atalanta per l’ottava volta consecutiva, una sorta di maledizione per Gasperini.

Atalanta – Inter, il tabellino:

ATALANTA (3-4-2-1): 29 Carnesecchi; 19 Djimsiti (dal 29′ st 24 Samardzic), 4 Hien, 23 Kolasinac; 16 Bellanova (dal 14′ st 22 Ruggeri), 15 De Roon, 13 Ederson, 77 Zappacosta; 8 Pasalic (dal 14′ st 17 De Ketelaere), 11 Lookman (dal 38′ st 44 Brescianini); 32 Retegui (dal 29′ st 70 Maldini). A disposizione: 28 Rui Patricio, 31 Rossi, 2 Toloi, 17 De Ketelaere, 22 Ruggeri, 24 Samardzic, 27 Palestra, 40 Comi, 44 Brescianini, 70 Maldini. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 2 Dumfries (dal 20′ st 31 Bisseck), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan (dal 29′ st 16 Frattesi), 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 10 Lautaro Martinez. A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 8 Arnautovic, 11 Correa, 16 Frattesi, 21 Asllani, 31 Bisseck, 50 Aidoo, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 58 Cocchi, 99 Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi.

Reti: al 9′ st Carlos Augusto, al 42′ st Lautaro

Ammonizioni: Bellanova, Bastoni, Ederson, Pavard

Espulso: al 36′ st Ederson, al 42′ st Gasperini, al 50′ st Bastoni

Recupero: 1′ pt, 11′ st