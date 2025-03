Inter, rinnovo Pio Esposito: le ultime sulla trattativa

La dirigenza dell’Inter si occupa del rinnovo di Pio Esposito. Tra le parti c’è ottimismo nonostante sia presente una distanza tra domanda e offerta.

Inter, le cifre del rinnovo di Pio Esposito

L’attaccante classe 2005 è uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. L’agente Dario Baccin, consapevole delle qualità del proprio assistito, intende ottimizzare il più possibile. D’altro canto il club neroazzurro non vuole esagerare con le somme. Si parla di una forte distanza tra domanda e offerta.

Il contratto che lega Esposito all’Inter fino al 2027 prevede 300 mila euro a stagione. Per l’agente la cifra è troppo bassa, considerando anche l’ottima stagione del calciatore, attualmente in prestito allo Spezia. Nonostante il disaccordo tra le parti l’operazione non dovrebbe complicarsi. Per risolvere la trattativa ci sono ben due anni di tempo. Inoltre, l’Inter ha la volontà di concludere il rinnovo. Non resta quindi che aspettare l’evolversi dell’operazione per vedere i futuri sviluppi del rinnovo di Esposito.