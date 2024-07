Inter, l’offerta del Brest è di 6/7 milioni per Satriano

L’Inter deve sistemare le uscite, un nome che potrebbe lasciare Milano è quello di Martin Satriano che è inseguito in Francia dal Brest. In queste ore gli agenti dell’uruguayano sono in sede per un incontro con Piero Ausilio per determinare il suo futuro. Il Brest che ha proposto una cifra intorno ai 6/7 milioni di euro, aspetta il sì definitivo dell’attaccante come riferisce Fcinternews.it.