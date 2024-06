L’Inter lavora da mesi al vice-Sommer. Ad oggi, il più vicino, è Josep Martinez, anche se non è stata presa una decisione definitiva. Ma nelle ultime ore, i contatti col Genoa sono proseguiti intensamente.

Inter, dopo vari sondaggi, il preferito è Martinez

A breve, i nerazzurri, potrebbero avere un doppio Martinez in squadra: si tratta di Josep, portiere 26enne in forza al Genoa che l’Inter ha puntato. Marotta e il suo staff, dopo aver valutato diversi profili, Okaye e Bento, ma anche sul greco della Lazio Christos Mandas, il quale sarebbe piaciuto a Inzaghi, ma la trattativa con il presidente Lotito non è mai facile neanche da iniziare, hanno deciso di puntare soprattutto sullo spagnolo. Bento sembrava il preferito dei nerazzurri, ma anche molto vicini a chiudere la trattativa, ma l’Atletico Panairense non ha reso facile la trattativa, quindi l’Inter ha virato sull’ex Lipsia.

Il portiere del Genoa ha dimostrato il suo valore in questa stagione: forte tra i pali, coraggioso nelle uscite e bravissimo con i piedi. Inoltre, il portiere, sembra essere disponibile a una iniziale condivisione del ruolo con Yann Sommer ed è consapevole che, dopo una stagione in seconda, la porta sarà tutta sua l’anno successivo. Il Grifone ha fissato il prezzo: 20 milioni di euro, ma i nerazzurri hanno in mente anche una contropartita, una su tutti, quel Martin Satriano, la piccola stella esplosa in forza al Brest, valutato poco meno di 10 milioni.