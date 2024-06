Inter, ufficiale il rinnovo di Barella | Contratto fino al 2029

Contratto quinquennale per l'ex Cagliari

Nonostante la notizia fosse nell’aria da ormai qualche giorno, solamente pochi minuti fa l’Inter ha condiviso tramite i suoi canali social l’ufficialità del rinnovo di Nicolò Barella, che ha firmato con i neroazzurri un contratto fino al 2029.

Inter, insieme a Barella fino al 2029

In attesa dell’annuncio di Lautaro Martinez, e incerti ancora se Dumfries deciderà di abbassare le sue pretese economiche per rimanere alla corte di Mister Simone Inzaghi, i tifosi interisti possono esultare per il rinnovo del loro vice-capitano Nicolò Barella.

Le cifre dovrebbero essere quelle circolate negli ultimi giorni, quindi si parla di un quinquennale da 6,5/7 milioni a stagione, ai quali si aggiungeranno altri bonus, per un complessivo di circa 7,5 milioni.