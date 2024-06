Inter, Gudmundsson primo obiettivo di Inzaghi | Pronto a sacrificare un altro pezzo del suo attacco

Inzaghi ha scelto Gudmundsson come rinforzo prioritario per la sua Inter. Inter che per arrivare all'islandese è disposta a cedere Valentin Carboni o ad inserirlo nella trattativa col Genoa.

L’Inter non perde tempo e lavora per dare a Simone Inzaghi una squadra più forte per la prossima stagione. Il vice Sommer rimane una priorità tra gli obiettivi, ma l’ipotesi Bento potrebbe sfumare a causa dell’asta a cui non vuole partecipare insieme alla Premier. Anche per il reparto offensivo si continua a lavorare e le ultime dichiarazioni di Arnautovic potrebbe bloccare il mercato in entrata.

Valentin Carboni pedina per arrivre a Gudmundsson | Può essere ceduto

La pista Gudmundsson si fa sempre più concreta. Inzaghi vede il lui l’uomo giusto per dare imprevedibilità alle offensive della sua squadra, considerando la grande attitudine al dribbling dell’islandese, unica caratteristica che quest’anno è mancata all’Inter. Per arrivare a Gudmundsson Simone Inzaghi considera sacrificabile Valentin Carboni, che potrebbe essere venduto o inserito nell’operazione col Genoa.