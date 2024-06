Il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi non è mai stato in discussione anzi è sempre stato al centro del concetto di forte ambizione sportiva della società nerazzurra. Domani è previsto un nuovo incontro tra le parti per arrivare alla firma definitiva che segnerà l’unione di Simone Inzaghi e l’Inter fino al 2027.

Rinnovo Inzaghi, mancano i dettagli sull’ingaggio

L’agente di Inzaghi, Tullio Tinti, ha le idee molto chiare dopo l’ultimo incontro in sede con il presidente dell’Inter Marotta e il vice direttore sportivo Baccin. Inzaghi ha chiesto un accordo lungo con la Beneamata, la firma probabilmente arriverà fino al 2027, quindi due anni in più rispetto all’attuale accordo fissato al 2025. Il punto principale dell’incontro di domani sarà legato all’aspetto economico.

Il tecnico piacentino avrà un contratto da 6,5 milioni di euro a stagione. E una parte di questo ingaggio sarà legato alle competizioni internazionali, dunque bonus previsti in base ai vari step raggiunti in Champions League e nel Mondiale per club in agenda tra un anno. Ovviamente incastrando il tutto con bonus, ma anche con le clausole di uscita che facciano quadrare i conti e far contenti la società. Infine sono inquadrate, tra società e tecnico, anche le idee sul mercato e sul rafforzamento della squadra.