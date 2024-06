Inter, inizia l’asta per Carboni: è sfida a due per l’esterno

Valentin Carboni piace a diverse squadre di Serie A: come riporta oggi Tuttosport, l‘Inter sarebbe felice di trattenere il giovane talento, ma se il mercato richiedesse fondi, per i nerazzurri la situazione cambierebbe e il giovane giocatore potrebbe essere ceduto.

Inter, l’asta per Carboni

Le due squadre interessate a Carboni sono la Fiorentina e il Bologna. A Firenze dovrebbe arrivare Raffaele Palladino, che lo ha formato al Monza. Invece, per il Bologna il giocatore sarebbe un obiettivo importante in vista della partecipazione alla prossima Champions League. Una delle cose successe nella storia recente è stato l’accordo con il Bologna per acquisire Giovanni Fabbian per 5 milioni. Il giocatore, però, non è mai uscito dal controllo dei nerazzurri, che potrebbero riprenderlo versando 12 milioni nelle casse rossoblù il prossimo luglio 2025. Questa possibilità potrebbe essere valida anche per Carboni, per cui l’Inter spera si crei una vera e propria asta.