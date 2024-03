Inter, Fabbian può ereditare il posto di Mkhitaryan

Anche Giovanni Fabbian farà parte della rosa del Bologna che domani affronterà l’Inter. Come scrive oggi Tuttosport, le prestazioni del centrocampista rendono quasi scontato che dopo 16 mesi il club nerazzurro paghi 12 milioni agli emiliani per riacquistarlo.

Inter, Fabbian al posto di Mkhitaryan

Dall’ultimo incontro in Coppa Italia, il ragazzo è cresciuto ancora di più. Nelle ultime sette partite è partito titolare sei volte, ha giocato in due ruoli diversi, ha segnato due gol e fornito due assist. Si tratta di una chiara maturazione. Di questo passo, tornerà alla base nell’estate del 2025, come già detto. A quel punto, sarà preso in considerazione per un posto fisso in squadra o per un altro trasferimento in prestito. Per quanto riguarda l’età, anche se non è una caratteristica, potrebbe prendere il posto di Mkhitaryan, che nel 2025 compirà 36 anni e ha ancora una stagione di contratto. Con Frattesi e Barella, i nerazzurri avranno un altro pilastro di sostegno per il futuro dell’Italia.