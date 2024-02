Inter, Mkhitaryan sfida il passato: l’armeno torna all’Olimpico

Henrikh Mkhitaryan è stato finora uno dei protagonisti fondamentali dell’Inter in questa stagione. Inutile dire che, come spesso accade, l’armeno ha dato il meglio di sé in campo nel big match contro la Juventus.

Inter, Mkhitaryan al posto di Frattesi

Archiviato il derby d’Italia, ora i nerazzurri dovranno affrontare la Roma, che ha lasciato andare Mkhitaryan a zero nell’estate del 2022. Sabato molto probabilmente, Mkhi partirà dal primo minuto al posto di Frattesi, che salterà la trasferta all’Olimpico per un problema fisico. Quindi, l’armeno giocherà per la quarta volta da ex, ma a differenza della scorsa stagione non partirà dalla panchina.