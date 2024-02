Inter, Frattesi torna con l’Atletico | Le scelte di Inzaghi per la sfida di sabato contro la Roma

Davide Frattesi non ci sarà per la partita contro la Roma e probabilmente nemmeno per quella con la Salernitana del 16 febbraio. Un risentimento muscolare che presuppone uno stop, a causa del quale difficilmente verrà rischiato coi campani visto che il 20 è in programma la sfida all’Altetico Madrid.

Inzaghi all’Olimpico coi titolari, non vuole cali di tensione nel mese di febbraio

Inzaghi perde così un primo ricambio importante per il centrocampo, anche se all’Olimpico l’intenzione sembra quella di non toccare la squadra. Il tecnico nerazzurro vuole insistere sulla mentalità della sua squadra e vuole dare continuità alla vittoria contro la Juventus, e per questo sceglie i titolarissimi per la sfida contro la Roma di De Rossi.

L’Inter ha bisogno di invertire il trend dei terribili mesi di febbraio sotto la gestione Inzaghi, che nei suoi primi due anni hanno compromesso il cammino in campionato della squadra nerazzurra. Inzaghi lavora per evitare questo e per cementare una mentalità che, dopo la finale di Champions dello scorso anno, sembra esser stata ormai acquisita dalla sua squadra, ma sottovalutare la sfida contro la Roma potrebbe essere l’errore più grave da commettere in questa fase.