La rosa dell’Inter é indubbiamente una delle più complete d’Europa, i dirigenti nerazzurri hanno infatti costruito ad Inzaghi una squadra che ha l’obbligo di fare bene sia in Italia che in Champions anche quest’anno, per poter finalmente portare in Viale della Liberazione il 20° trofeo nazionale nella storia del club.

Da Soucek ad Almada, i nomi sul taccuino di Marotta

Nonostante l’ampia rosa, Marotta e Ausilio vogliono rafforzare ulteriormente la compagine nerazzurra, per permetterle di competere ulteriormente in Europa, e diventare un avversario ancora più temibile in Champions, andando a pescare da Europa, America e, come da consuetudine, dagli svincolati.

A centrocampo piacciono Baldanzi, Colpani e Soucek; il primo, di proprietà dell’Empoli, é una delle uniche note positive della squadra Toscana, che ha solo 4 punti in campionato e potrebbe andare all’Inter per provare aaffermarsi definitivamente; Colpani e Soucek sono i principali indiziati per approdare in nerazzurro: il calciatore del Monza ha infatti un valore nettamente inferiore a quello di Baldanzi, mentre il ceco arriverebbe a parametro 0 a giugno, e garantirebbe maggiore sicurezza rispetto ai due trequartisti italiani.

In attacco si sfondano molti nomi, i due panchinari attuali non danno infatti molta sicurezza ad Inzaghi, essendo fisicamente molto deboli, e probabilmente il contratto di Sanchez non verrà prolungato ulteriormente.

I preferiti sono Krstovic, che Marotta seguiva ancor prima che arrivasse al Lecce; Gimenez del Feyenoord, protagonista di un inizio di campionato stratosferico, con 12 gol in 8 partite, che avrebbe già dato il suo sì ai nerazzurri, ma ha un valore proibitivo (50 mln); infine Tiago Almada, trequartista dell’Atlanta United, che non ha mai fatto il centravanti in carriera, ma che resta comunque solo un sogno.