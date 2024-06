Inter, incontro con l’intermediario Petralito: si riapre la pista Dybala?

Oggi pomeriggio l’intermediario Giacomo Petralito è passato in sede Inter in viale della Liberazione: in molti lo hanno associato ad un possibile incrocio di mercato con Paulo Dybala, considerando che due anni fa era lui uno degli intermediari che stava conducendo la trattativa. Ma la Joya non è stato argomento di discussione nella giornata di oggi, come ha confermato Matteo Barzaghi nella live Twitch di FcInter1908 di oggi: “Mi confermano che non si è assolutamente parlato di Dybala con Petralito”

L’Inter continua a osservare Dybala, la Roma vuole costruirgli intorno la squadra

E che Paulo Dybala sia un pupillo di Marotta, questo si sa. L’Inter è stata interessata a lui anche nell’estate del suo trasferimento alla Roma, poi per qualche motivo l’operazione non andò in porto e i Friedkin furono bravi a convincerlo, insieme a Mou e Tiago Pinto. Ora che qualche spiraglio potrebbe riaprirsi, l’Inter osserva con attenzione la situazione, che però fino ad ora non sembra scaldarsi. La Roma considera Dybala il punto fermo per la prossima stagione e starebbe trattando con lui un possibile rinnovo.