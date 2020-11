Inter, insidia Napoli per Emerson Palmieri

Da tempo nella lista dei desideri di Antonio Conte, l’obiettivo Emerson Palmieri potrebbe sfumare. Il Napoli piomba sul giocatore che lo vuole già a gennaio

L’Inter è insidiata dal Napoli. Emerson Palmieri, ormai da diverse sessioni di mercato nel taccuino dei dirigenti nerazzurri, potrebbe vestire la maglia azzurra. L’italo-brasiliano è il nome richiesto da Antonio Conte per rinforzare le corsia sinistra, per il tecnico leccese sarebbe il rinforzo ideale considerando anche che i due hanno già lavorato insieme. Il temporeggiare dell’Inter, però, sta aprendo nuovi spiragli al terzino sinistro.

Infatti, come riportato dal Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis vorrebbe portarlo al Napoli già nella sessione di gennaio. Con il Chelsea si sta ragionando sulla base di un prestito secco fino a giugno. L’oriundo a Londra non sta trovando molto spazio; finora ha totalizzato appena 4 presenze tra Champions League e EFL Cup e non ha mai nascosto la volontà di tornare in Italia. L’Inter è avvisata, il Napoli fa sul serio.

>>> INTER, IL NAPOLI PRONTO A SOFFIARE EMERSON PALMIERI