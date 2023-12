La partita Napoli-Inter di ieri, a ritmi elevati sin dall’inizio, è finita 0 a 3 in favore dei nerazzurri. Ci sono, tuttavia, anche brutte notizie per l’Inter di Simone Inzaghi. Gli infortuni di De-Vrij al 18’ e quello di Dumfries al 88’, hanno allarmato il tecnico piacentino, il quale è ora in attesa degli esiti degli esami.

Inter, difesa ko

Secondo quello che si legge da Il Corriere dello Sport: “De Vrij e Dumfries domani saranno sottoposti agli esami strumentali. Il primo ad accasciarsi a terra è stato De Vrij, sostituto al 18’ a causa di un risentimento muscolare all’adduttore della gamba sinistra. Se c’era un reparto in cui l’Inter doveva restare integra a tutti i costi era proprio la difesa e, invece, ecco il terzo ko dopo quelli dei titolarissimi Pavard e Bastoni. Se il francese ha fatto volare via le stampelle e punta a riassaggiare il campo per fine anno”.

CorSport ha poi concluso: “Per lo meno Bastoni ha buone possibilità di esserci già dalla prossima con l’Udinese: un piccolo sorriso in mezzo all’emergenza”.