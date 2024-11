Inter, Inzaghi in ansia per Calhanoglu: quanto starà fuori?

L’Inter aspetta soltanto il ritorno di Calhanoglu. Il centrocampista non è ancora rientrato nella sede nerazzurra dopo aver riportato un infortunio all’adduttore mentre giocava con la Turchia. Probabilmente si concentrerà sulla partita di domani contro il Montenegro prima di tornare in Italia per esami più approfonditi.

Inter, stop Calhanoglu: i nomi per sostituirlo

La Turchia dice che non è niente di grave, ma intanto, in vista della sfida di sabato alle 15 contro l’Hellas Verona, la “Gazzetta dello Sport” riferisce che Simone Inzaghi sta valutando l’utilizzo di Krjstian Asllani, che è stato messo da parte a causa di un infortunio. Il tecnico nerazzurro potrebbe, però, contare sia su Barella che su Zielinski.