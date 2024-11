Calhanoglu: “Rigore sbagliato? Devo rialzarmi subito, il campionato è ancora lungo”

L’Inter pareggia la partita contro il Napoli grazie al gol di Calhanoglu, che fallisce anche un rigore, dopo essere andato a segno per ben 19 volte con la maglia nerazzurra.

Calhanoglu: “Abbiamo dominato la partita. Meritavamo di più”

La notte di San Siro ha suscitato emozioni contrastanti anche per Hakan Calhanoglu, che ha commentato la serata ai microfoni di “Inter TV”, dopo la partita: “Credo che pur avendo giocato mercoledì contro l’Arsenal, con il Napoli abbiamo dominato la partita. Meritavamo di più ma abbiamo fatto una grandissima partita, abbiamo dato tutto e provato a vincere. Mi dispiace aver sbagliato il mio primo rigore, sapevo che prima o poi sarebbe successo ma mi dispiace che sia successo nella sfida con gli azzurri perché era una partita molto importante per noi, ora devo rialzarmi subito perché il campionato è ancora lungo. È stata una partita intensa, con tanti duelli, abbiamo cercato tanto i nostri attaccanti ma i difensori del Napoli hanno lavorato bene, poi nel secondo tempo siamo andati più sui quinti ma non siamo riusciti a fare gol, è stata una partita molto intensa.”