Inter-Napoli 1-1 I nerazzurri si fermano sul palo di Calhanoglu

Finisce in parità il posticipo tra Inter e Napoli, bene la squadra di Conte nel primo tempo, domino nerazzurro nella ripresa con diverse occasioni fallite tra cui il rigore di Calhanoglu calciato sul palo.

Va in vantaggio il Napoli, angolo calciato da Kvara e Mctomnay dopo la deviazione di Rrhamani corregge in rete. Al 40′ va vicino al pareggio l’Inter con Acerbi servito da Barella e Meret si salva. Dopo 3 minuti arriva il pareggio della squadra di Inzaghi con un tiro all’incrocio dei pali azzeccato da Calhanoglu. Nella ripresa l’Inter si porta in avanti e crea diverse occasioni con Dumfries e Dimarco che coglie il palo, ma la vera occasione del vantaggio viene sprecata sempre da Calhanoglu che calcia sul palo il calcio di rigore assegnato per atterramento di Dumfries. Barella ci prova ancora con una conclusione ravvicinata ma Meret è ancora insuperabile. Simeone proprio nel finale conclude a rete su passaggio di Ngonge.

Il tabellino

Inter-Napoli 1-1

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi (dal 43′ st de Vrij), Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu (dal 37′ st Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco (dal 37′ st Darmian); Lautaro Martinez (dal 43′ st Arnautovic), Thuram (dal 37′ st Taremi). A disposizione: Di Gennaro, J. Martinez, de Vrij, Zielinski, Arnautovic, Correa, Frattesi, Buchanan, Asllani, Bisseck, Darmian, Palacios, Taremi. Allenatore: Simone Inzaghi

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour (dal 14′ s Lobotka), McTominay; Politano (dal 39′ st Ngonge9, Lukaku (dal 32′ st Simeone), Kvaratskhelia. A disposizione: Contini, Caprile, Jesus, Neres, Marin, Simeone, Zerbin, Ngonge, Mazzocchi, Spinazzola, Lobotka, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

Reti: al 23′ McTominay, al 43′ pt Calhanoglu

Ammonizioni: Inzaghi, Dumfries

Recupero: 1′ pt, 4′ st