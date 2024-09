Inter, Inzaghi sorride: Dimarco pronto per una maglia da titolare contro il Milan

Finalmente sono scomparsi i timori dell’Inter per una possibile assenza di Federico Di Marco nel derby. Dopo aver accusato uno stiramento al flessore della coscia destra contro il Monza, il terzino, definito da Tuttosport “il più grande tifoso dell’Inter”, è pronto a dimostrare la sua forza nel derby di domenica contro il Milan.

Inter, l’importanza di Dimarco nel derby

DiMarco ha dimostrato di essere una parte importante del gioco dell’Inter negli ultimi anni, non solo per le sue capacità tecniche ma anche per il suo atteggiamento combattivo, soprattutto di fronte ai cugini rossoneri. Il suo ritorno è importante anche dal punto di vista motivazionale. Carlos Augusto ha dimostrato di saper sostituire Dimarco in maniera preziosissima, con prestazioni eccezionali a Manchester e Monza, ma se non altro Dimarco partirà dal primo minuto nel derby della Madonnina.