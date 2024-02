Inter, Juve e Milan incontrano Gravina: proposta la Serie A a 18 squadre

Le tre big danno il loro consenso per la riduzione del numero di squadre in Serie A

Sono settimane calde per il futuro del calcio italiano. Come riportato da ANSA, nella giornata odierna Inter, Juve e Milan hanno incontrato in Federcalcio il presidente Gabriele Gravina per far sapere la loro posizione di consenso in vista di una possibile variazione del format della Serie A da 20 a 18 squadre.

Durante l’incontro erano presenti Beppe Marotta per l’Inter, Maurizio Scanavino e Francesco Calvo per la Juve e il presidente del Milan Paolo Scaroni collegato in videoconferenza. Le società, quindi, si sono schierate a favore della riduzione a 18 squadre del campionato italiano e nei prossimi giorni è attesa la nuova proposta di Gravina per riformare la Serie A che potrebbe non essere necessariamente una riduzione del numero di club.