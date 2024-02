Verso Juventus-Udinese, Vlahovic lavora a parte | Le ultime dalla Continassa

La Juventus si sta preparando alla Continassa in vista del match contro l’Udinese previsto per lunedì. La squadra di Allegri deve rispondere alla sconfitta subita nello scontro diretto contro l’Inter per continuare a sperare nello scudetto.

Lavoro differenziato per Vlahovic, Miretti out

Le ultime novità riportate da TMW riguardano l’attaccante serbo Dusan Vlahovic, che oggi ha svolto un lavoro differenziato. La sua presenza resta in dubbio, ma in caso di forfait sarà pronto Milik. Non si è allenato nemmeno Miretti oggi, out a causa influenza.