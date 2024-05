Troppa Atalanta per la Roma, che magia di De Ketelaere (2-1) | Sorpassati i giallorossi

Grazie alla doppietta di De Ketelaere ad inizio primo tempo, l’Atalanta batte 2-1 la Roma e la scavalca in classifica. La squadra di Gasperini è incontenibile soprattutto nel primo tempo con le giocate di Scamacca e De Ketelaere che abbagliano la difesa giallorossa. E a sbloccare il risultato è proprio una perla dell’ex Milan che batte Svilar. La reazione giallorossa non si fa attendere anche se 2′ più tardi è ancora il trequartista olandese a portare i bergamaschi sul doppio vantaggio. Termina così il primo tempo a senso unico tra Atalanta e Roma.

De Ketelaere pazzesco: l’Atalanta ora sogna

Nella ripresa De Rossi cambia tutto: Abraham e Bove al posto di Baldanzi e Paredes per provare a scuotere la squadra. I secondi 45′ iniziano come i precedenti, con la Roma stanca e disunita che viene letteralmente bersagliata dagli attacchi degli 11 di Gasperini. E allora ecco che cambia anche Gasperini: dentro Lookman, Touré e Zappacosta per De Ketelaere, Scamacca e Ruggeri. I cambi si fanno sentire e ad uscire fuori è la Roma, che dimezza lo svantaggio grazie ad un calcio di rigore concesso su Abraham e che Pellegrini trasforma prontamente. Nel finale i giallorossi ci provano ancora anche se è la squadra di Gasperini ad andare vicina alla terza rete, anche se al Gewiss Stadium finisce così, con l’Atalanta che continua a sognare ed il Bologna ufficialmente in Champions League.