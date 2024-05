Fiorentina-Monza, probabili formazioni e dove vederla

Dopo aver conquistato un posto nella finale di Conference, la Fiorentina torna in campo con l’obbiettivo di vincere e scavalcare il Napoli in classifica. I viola sono rimasti imbattuti in 10 delle ultime 12 partite giocate in casa (7V, 3N) e hanno perso solamente contro Inter e Milan in questo lasso di tempo. Il match sarà visibile in diretta su Sky e in streaming su Now TV, Skygo e DAZN lunedì 13 maggio alle ore 20:45.

Probabili formazioni Fiorentina-Monza

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, M. Quarta, Ranieri, Parisi; Lopez, Duncan; Ikoné, Barak, Castrovilli; Kouame. All. Italiano

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Marì, Izzo, Kyriakopoulos; Gagliardini, Pessina; V. Carboni, Colpani, Zerbin; Djuric. All. Palladino