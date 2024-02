Juventus, Tuttosport: “Si tratta con gli agenti di Vlahovic, l’accordo non c’è ancora”

La Juventus cerca l'accordo con Vlahovic per il rinnovo di contratto, la volontà è bilaterale ma manca l'accordo economico, come scrive stamani Tuttosport.

Tra Dusan Vlahovic e la Juventus si tratta per il rinnovo di contratto, ma c’è ancora distanza; lo sostiene Tuttosport, riferendo che i contatti per il prolungamento del contratto in scadenza nel 2026 procedono a rilento, anche se l’intenzione comune è di trovare un accordo per andare avanti insieme. Nei giorni scorsi l’agente del giocatore, Darko Ristic, era presente a San Siro per assistere a Inter-Juve, ma le parti sono ancora distanti dal punto di vista economico.

Vlahovic, la Juventus rilancia ma non basta, tanti top club alla finestra

La Juventus ha tentato un rilancio per convincere il calciatore ed il suo agente a rinnovare: “Il rilancio prevedeva un quadriennale da 8 milioni a stagione, ma non bastano” scrive TS, sottolineando che Vlahovic rinnoverebbe fino al 2028 a 10 milioni a stagione. Una fase di stallo che apre più scenari, con tanti top club inglesi alla finestra.