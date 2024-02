Juventus, pronto l’adeguamento dell’ingaggio per Vlahovic | La situazione

Situazione non semplice quella del rinnovo di Vlahovic, la Juve vorrebbe abbassare leggermente l'ingaggio

Dusan Vlahovic è senza dubbio l’attaccante che la Juventus vorrà fare affidamento anche per il futuro e oltre, considerando anche quanto sta impatto sui gol e sui risultati della sua squadra. La dirigenza vuole continuare fino al 2028 ma con uno stipendio più basso.

Juventus, in scadenza nel 2026 percepirà circa 12 milioni l’anno

Proprio per queste cifre decisamente troppo alte per le casse della Juventus, anche perchè i bianconeri vorranno riscattare anche Rabiot, su Vlahovic vogliono risparmiarci qualcosa. Dal luglio 2024 il serbo percepirà 12 milioni l’anno, 4 in più rispetto agli attuali. Guardando i top player della nostra serie A addirittura sarebbero quasi il doppio rispetto allo stipendio che percepisce Lautaro Martinez nell’Inter. Ecco perchè la Juventus vorrebbe arrivare a scendere a 9 più bonus con prolungamento fino al 2028.