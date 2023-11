La Juventus non può più aspettare. Ha bisogno che Massimiliano Allegri torni ad utilizzare il bomber serbo con continuità dall’inizio, proprio come Simone Inzaghi utilizza Thuram e Lautaro Martínez. Nelle ultime settimane, Vlahovic non è stato in grado di assumere un ruolo di primo piano ed è diventato quasi irrilevante per il gioco di Allegri che, nelle ultime partite ha preferito schierare Kean titolare.

La prestazione migliore del bomber serbo

Non si può negare che Dusan Vlahovic abbia giocato la sua migliore partita della stagione contro la Lazio, segnando due bellissimi gol. Da allora, purtroppo, non ha più raggiunto lo stesso livello, con molte panchine, problemi fisici e la consapevolezza che bisogna fare di più se la Juventus vuole competere ai vertici della classifica.

Confronto tra DV9 e Lautaro Martínez

Il paragone con Lautaro Martínez è al momento impietoso: l’argentino ha segnato 12 gol contro i 4 del serbo. Nessun giocatore della Juventus è nella top ten della classifica marcatori della Serie A. Nel frattempo, lo stesso Lautaro Martínez ha segnato cinque dei 17 gol dell’Inter in casa, pari al 29%. Fuori casa, l’argentino sarà il pericolo numero 1 per la difesa bianconera, per lui 7 gol sui 12 segnati fuori casa dai nerazzurri. Nella Juventus, il miglior attaccante in trasferta è Chiesa, con tre gol in nove partite. La partita del 26 novembre sarà davvero decisiva, non tanto per la vittoria, quanto per capire l’affidabilità e la completezza del serbo nel reparto d’attacco.