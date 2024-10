Inter – Juventus, un solo dubbio per Inzaghi | Le formazioni

Ancora un dubbio per Inzaghi in vista di Inter – Juventus, in regia ballottaggio Zielinski-Asllani, con l’ex Napoli al momento favorito. Ancora poche ore per decidere per il tecnico piacentino. Thiago Motta punta forte su Vlahovic.

Inter – Juventus, le formazioni

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani (Zielinski), Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All.: Inzaghi.

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Cambiaso, Kalulu, Gatti, Cabal; McKennie, Locatelli; Conceicao, Fagioli, Yildiz; Vlahovic. All.: Thiago Motta.