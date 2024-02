Inter-Juventus, vista dai bookmakers | Comparazione quote, analisi e consigli

La sfida tra Inter e Juventus, prevista per il 4 febbraio 2024 allo Stadio San Siro, si preannuncia come uno dei match più attesi della Serie A, con l’Inter che guida la classifica con un solo punto di vantaggio sulla Juventus e una partita in meno. Questo incontro non solo potrebbe definire la corsa al titolo ma anche consolidare la posizione di una delle due squadre nel vertice della Serie A. L’Inter, guidata da Simone Inzaghi, non ha grandi assenze per questa partita, fatta eccezione per Juan Cuadrado, fuori per infortunio. La squadra può contare sul ritorno di giocatori chiave come Nicolo Barella e Hakan Calhanoglu, tornati disponibili dopo la squalifica. La Juventus arriva a questa partita con una serie di vittorie e un solo pareggio nelle ultime sei partite in tutte le competizioni

Inter-Juventus, Comparazione Quote

Secondo le quotazioni dei bookmaker, l’Inter è favorita per la vittoria finale, con il segno 1 che oscilla intorno a 1.85 su Snai e 1.84 su Sportbet, il pareggio (X) si attesta intorno al 3.40 mentre una vittoria della Juventus (segno 2) si trova anche quota 4.75. Ecco la comparazione quote di Inter e Juventus dei bookmakers: