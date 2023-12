Paolo Condò ha scritto stamani un editoriale su La Repubblica in cui si è lasciato andare ad un’analisi a tutto tondo sulla prestazione dell’Inter al Maradona contro i campioni d’Italia. Come riportato da Tuttomercatoweb.com, il giornalista si è espresso così:” Anche se è presto per definirlo un passaggio di consegne, il 3-0 dell’Inter in casa dei campioni – ormai davvero uscenti – è un risultato che racconta molte cose“. Successivamente Condò si è soffermato anche sulla differenza di gioco espressa dai ragazzi di Simone Inzaghi contro Juventus e Napoli:” La prima è che, a differenza della Juve che è stata guardata a distanza per esorcizzare la fregatura in contropiede, l’Inter non aveva paura del Napoli. L’ha attaccato, si è difesa, ha ottenuto molto da Sommer (un plus impensabile nel cambio con Onana) ma altrettanto dalla sua modalità offensiva, alimentata sulle fasce e sostenuta da un centrocampo che ha firmato in pura bellezza i primi due gol“.

Condò su turnover e nuovo Napoli di Mazzarri

Il giornalista ha poi sottolineato un aspetto emerso dal sonoro 3-0 ai danni del Napoli, ovvero il turnover contro il Benfica in Champions:” Un’Inter fresca, grazie al turnover completo di Lisbona: un merito esserselo potuto permettere“. Infine sul nuovo corso della squadra partenopea ha aggiunto:” Il Napoli di Mazzarri resta migliore di quello di Garcia, ma al terzo big match di fila ha mostrato la corda“.