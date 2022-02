Inter Liverpool, probabili formazioni, precedenti e dove vederla

Finalmente arriva la grande notte di Champions che i tifosi dell’Inter aspettavano da tempo. Dopo che nelle scorse tre stagioni i nerazzurri si sono fatti eliminare nei gironi, ora finalmente tornano a giocarsi una partita a eliminazione diretta. Contro una delle favorite per la vittoria finale, la squadra di Inzaghi dovrà necessariamente capitalizzare il fattore casa per provare ad arrivare al ritorno ad Anfield con un vantaggio da difendere.

Non ci sarà però Barella, squalificato, mentre potrebbe tornare disponibile Bastoni che se la vedrà con Momo Salah. Proprio l’egiziano è tornato in grande spolvero dalla coppa d’Africa, persa in finale contro il Senegal di Manè, e ora proprio in coppia con il compagno può tornare a concentrarsi sugli obiettivi stagionali dei reds.

Inter Liverpool, le probabili formazioni

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martinez

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Matip, van Dijk, Robertson; Fabinho, J.Henderson, N.Keïta; Salah, Diogo Jota, Mané

Inter Liverpool, i precedenti

Tra Inter e Liverpool ci sono 4 precedenti in campo europeo, relativi a due sfide a eliminazione diretta. La prima risale alla stagione 64/65 quando i nerazzurri, nella semifinale di andata persero in Inghilterra per 3-1. Il gol in trasferta di Mazzola fu però decisivo per ribaltare il risultato al ritorno: a San Siro, infatti, l’Inter si impose per 3-0 grazie alle reti di Facchetti, Corso e Peirò, assicurandosi il pass per la finale (che verrà vinta, contro il Benfica). Altro risultato, invece, nella stagione 07/08. In quell’occasione, erano gli ottavi di finale, il Liverpool vinse per 2-0 all’andata, ad Anfield Road, grazie alle reti di Gerrard e Kuyt e riuscì a sbancare anche San Siro grazie alla rete di Fernando Torres.

Inter Liverpool, dove vederla

La partita, che comincerà alle ore 21:00, sarà visibile su Amazon Prime