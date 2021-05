Inter, il futuro di Marotta è nerazzurro

Beppe Marotta ha chiuso con la società della Juve per approdare all’Inter, con il quale, grazie al buon lavoro di tutti, in pochi anni si è laureato campione d’Italia. Un progetto pieno di vita quello a Milano che l’ex bianconero non ha intenzione di fermare. Marotta torna sul suo passato e chiude definitivamente un ritorno alla società della Vecchia Signora.

Inter, Marotta: “A Torino buoni rapporti con tutti, tranne Paratici”

Marotta a Tuttosport ha dichiarato: “Immagino sarà gratificante tornare da campione d’Italia a Torino, sabato 15 maggio, per decidere il destino della Juve. È il bello dello sport. L’esperienza torinese mi ha dato tanto, eccezion fatta per il congedo agrodolce, se così vogliamo definirlo. Sono rimasto in buoni rapporti con tutti, tranne con Paratici, però la questione è più umana che professionale. Sono un manager abituato ad accettare le scelte della società per la quale lavoro e così è stato in quel settembre del 2018, anche se onestamente non me l’aspettavo”.

L’ex ds della Juventus ha continuato: “È un’eventualità mai presa in considerazione né, tantomeno, mai ho ricevuto richieste da Torino. C’è solo l’Inter. E adesso con Antonio vogliamo aprire un ciclo lungo e ricco di successo. La garanzia assoluta è lui. Ha inculcato nella squadra la mentalità vincente. Questo è il quinto titolo che vince in dieci anni. Conte è il migliore”.