Inter, Marotta sul bilancio: “Dobbiamo essere prudenti. E Su Lautaro..”

Se sul rettangolo verde l’Inter ha ben puntato da gli obiettivi e non ha dubbi sui traguari da raggiungere, in ambito di bilancio, il ds Beppe Marotta è più ponderato e cauto.

Inter, Marotta è cauto con il bilancio

Nello studio dei conti per il 2023/24, in modo da far quadrare il bilancio per la stagione sportiva in corso e non solo, l’Inter infatti è stata molto prudente compilando il budget stagionale ipotizzando una “retrocessione” in Europa League per via dell’eliminazione ai gironi di Champions League. A confermare il tutto sono state le parole di Marotta riportate da Sportmediaset: “Bisogna sempre essere prudenti e quindi anche quest’anno è stata inserita come voce l’eliminazione ai gironi e il passaggio in Europa League. Anche per scaramanzia”. Ovviamente si evince come la società abbia sottostimato la stagione in corso e quindi garantirsi un paracadute per eventuali spese extra, come per esempio il rinnovo di Lautaro Martinez e a tal proposito Marotta continua: “Stiamo parlando di prolungamento e queste dinamiche le affronteremo durante l’anno consapevoli che certi ragazzi vogliono restare con noi, e siamo felici di questo. La parte economica e di durata si discute successivamente”.