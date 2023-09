Inter, Sommer è subito leader: doppia sfida vinta da Inzaghi

Yaan Sommer si è preso e ha blindato la porta dell’Inter. Il club neroazzurro, in queste prime quattro partite di Serie A ha subito solamente un gol, quello di Rafael Leao al derby e molti dei meriti vanno al portiere 34enne, fortemente voluto da Marotta.

Inter, il segreto del successo sta nella porta

Sembrava non esserci futuro per la porta dell’Inter, dopo la vendita di Onana al Manchester United. Marotta ha vinto la sua scommessa e dopo aver portato nelle casse dell’Inter ben 52 milioni, ha trovato il degno sostituto di Onana, Yaan Sommer. Il portiere svizzero, arrivato dal Bayern Monaco, si è subito dimostrato pronto e sicuro fra i pali, collezionando ben tre clean sheat ed è stato uno dei migliori al debutto dell’Inter in Champions League contro il Real Sociedad.