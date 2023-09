Marotta: “E’ nato il modello Inter. Pavard è una sicurezza”

Intervistato da Amazon Prime, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha parlato della sfida di Champions di questa sera: “Ci aspettiamo magari quanto successo l’anno scorso cercando di migliorare la nostra performance, siamo contenti di essere qui intanto e vogliamo onorare la nostra presenza nel migliore dei modi”.

Simone Inzaghi ha più autorevolezza dopo la stagione passata?

“Direi che non solo lui, questo è un modello nato alcuni anni fa quando quasi nessuno aveva ancora giocato in Champions, ora c’è esperienza, senso di appartenenza, valori che fanno sì che il nostro cammino possa essere pieno di sole”.

Arnautovic per Thuram scelta di turnover?

“Innanzitutto devo dire che la nostra è una squadra con titolari e cotitolari, poi l’allenatore, che è a contatto tutti i giorni, deve gestire le partite che si susseguono; quindi, valuta meglio di tutti lo stato agonistico e di salute dei giocatori”.

Esordio per Pavard, uno che la Champions League l’ha vinta:

“Pavard è un campione del mondo, un ragazzo giovane, una sicurezza che può dare esperienza anche non giocando. Sabato scorso anche se era in panchina ti trasmette carica e voglia, tutti gli elementi di questa squadra rappresentano un modello vincente”.