Inter, Oaktree ha deciso il prossimo presidente | Sarà Zanetti?

Il Fondo Oaktree ha riscosso le quote dell’Inter e in questo momento è l’azionario di maggioranza del club. Adesso bisognerà capire come verrà sviluppato l’assetto societario con Marotta e Antonello su tutti che rimarranno operativi, mentre tutto il gruppo di Suning non rimarrà come descrive Tuttosport. Per quanto riguarda la figura del presidente Oaktree vorrebbe affidarsi a un profilo dirigenziale bandiera come simbolo dell’Inter, oppure andare su un profilo tecnico.

Inter, Javier Zanetti come Facchetti: possibile ruolo da presidente

Javier Zanetti potrebbe essere il nome su cui Oaktree potrebbe affidargli il ruolo di presidente del club, dopo che ha svolto il ruolo di vice presidente ed ha conosciuto negli ultimi tempi da vicino gli uomini di Oaktree. La sua figura potrebbe essere decisiva e fondamentale per dare sicurezza al club e alla squadra, lui che è stato bandiera dell’Inter potrebbe essere la persona adatta anche dal punto di vista della preparazione: l’argentino negli ultimi anni ha frequentato corsi e master da dirigente, potrebbe essere solo l’inizio di un percorso che lo porterebbe ad avere un ruolo ancora più grande per la sua squadra.